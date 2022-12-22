Губернатор Кузбасса поздравил жителей с Днем энергетика

Фото: Архив «КП» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обратился к ветеранам и работникам энергетической отрасли Кузбасса.

Глава региона поблагодарил сотрудников отрасли за самоотверженный труд и профессионализм, ветеранов за бесценный опыт, а также пожелал здоровья, благополучия и счастья.

- Так исторически сложилось, что людей, обеспечивающих наши дома теплом и светом, мы чествуем в морозный зимний и самый короткий световой день в году. Это совпадение символично, ведь именно в таких условиях, особенно в сибирском суровом климате, наиболее очевидна ценность труда энергетиков, - отметил губернатор.