Более 6000 кузбассовцев получили чистую питьевую воду

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

По поручению губернатора Сергея Цивилева, в Кузбассе был проведен комплекс мероприятий по обеспечению жителей чистой питьевой водой.

На данный момент завершена постройка нового водопровода в поселке шахты «Южная» Березовского городского округа: 1780 частных и 20 многоквартирных домов, а также муниципальные объекты начали получать питьевую воду.

Проектирование объекта началось в 2018 году, а строительство - в феврале 2022 года. За 10 месяцев были выполнены все работы по техническому соединению Бердовского водопровода с насосной станцией № 1 в поселок шахты «Южная».

На эти цели было выделено 106,5 миллионов рублей из областного бюджета.