Кемеровчанка возмущена поломкой последнего аппарата в областном онкодиспансере

Фото: Архив «КП» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В цифровом портале «Кузбасс-Онлайн» появилось гневное сообщение от кемеровчанки.

По ее словам, в Кузбасском клиническом онкологическом диспансере очередь вынуждена ждать, пока ремонтируется медицинское оборудование.

- Сейчас сижу в очереди в кабинет 13 отделения лучевой терапии. Сломался последний аппарат, на котором онкобольным проводят лечение лучевой терапией. Врач сказал ждать, когда отремонтируют. В очереди говорят, что это происходит регулярно (ломается аппарат), - описала ситуацию автор сообщения.

На данный момент, обращение принято в работу администратором цифровой платформы.