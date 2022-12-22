В Кузбассе открылись 10 модульных фельдшерско-акушерских пунктов

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

В Кузбассе начали работать еще десять современных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП): в поселках Боровково, Зеленый Луг и Мир в Новокузнецком округе, в селе Кайла, поселке Майский, поселке станции Судженка Яйского округа, в деревне Абашево и поселке Первомайский Промышленновского округа, в поселке Каменный Крапивинского округа и в поселке Берензас Мысковского округа.

Таким образом, качественную медицинскую помощь смогут получить три тысячи человек. Новые модульные пункты построены вместо устаревших зданий, а в поселке Берензас и этого не было: жители были вынуждены добираться до ближайшего медицинского пункта на автобусе.

- Мы делаем медицинскую помощь доступной для каждого кузбассовца. Поэтому в отдаленных населенных пунктах строим фельдшерско-акушерские пункты. Кроме первичной медпомощи, в них можно пройти диспансеризацию, чтобы выявить патологию на ранней стадии, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Новые ФАПы построены согласно современным требованиям: для малоподвижных граждан и мам с детьми установлены пандусы, имеется кнопка вызова персонала, используется шрифт Брайля.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», в текущем году в Кузбассе начали работать 66 ФАПов, еще 19 находятся на стадии строительства.