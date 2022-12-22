Дорожные службы приводят Кемерово в порядок после снегопада

Фото: администрация г. Кемерово

Сегодня утром Кемерово «с головой» завалило снегом. На борьбу с последствиями снегопада вышли дорожные и коммунальные службы.

Снег убирают круглосуточно. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня на улицах города работает 113 единиц техники. Это грейдеры, тракторные щетки, погрузчики, самосвалы, пескоразбрасыватели - они очищают магистрали и дороги.

С пешеходных зон и тротуаров снег убирают, в том числе в ручном режиме - на этих работах задействовано около 200 человек. Кроме того, на очистке дворов заняты более 1400 дворников.

Напомним, в областном центре работает телефон «горячей линии» по вопросам содержания улично-дорожной сети МБУ «Кемеровские автодороги»: 67-00-00. По вопросам уборки дворовых территорий - тел. 31-23-32, МБУ «Жилкомцентр»

Из-за снегопада в регионе ухудшилась видимость на дорогах. Ранее в ГИБДД призвали кузбассовцев быть внимательнее.