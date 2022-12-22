В Кузбассе два человека пострадали в ДТП

Фото: ГИБДД Кузбасса

В Белове в результате столкновения автомобилей травмировались два человека. Обстоятельства аварии рассказали в ГИБДД Кузбасса.

ДТП произошло днем 21 декабря на восьмом километре дороги Белово - Новый городок. Водитель автомобиля ВАЗ 21074 не учел дорожные условия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Хонда Степвагон». В результате ДТП пострадали 62-летний водитель отечественного автомобиля и его 72-летняя пассажирка - они оба госпитализированы.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Госавтоинспекции Кузбасса напомнили водителям, что в сложных погодных условиях необходимо быть предельно осторожными.