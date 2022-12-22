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НовостиОбщество22 декабря 2022 5:23

Средняя зарплата в Кузбассе выросла на 15 процентов

В октябре текущего года средняя зарплата кузбассовцев составляет больше 56 тысяч рублей
Полина ГАНИЧКИНА
В Кузбассе в 2022-м году средняя зарплата выросла на 15%

В Кузбассе в 2022-м году средняя зарплата выросла на 15%

Фото: Даниил ОПАРИН

По данным Кемеровостата, средняя зарплата в Кузбассе в 2022-м году выросла на 15%.

Если в сентябре текущего года она составляла 55 539 рублей, то в октябре - 56 141 рубль.

Самые высокие доходы у работников добывающей отрасли - 83 405 рублей, самые низкие - у работников на производстве текстильной продукции - 17 907 рублей.

В целом, Кузбасс занимает третье место по уровню средней заработной платы по Сибири: на втором месте Иркутская область - 64 025 рублей, на первом Красноярский край - 68 748 рублей.