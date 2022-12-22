Средняя зарплата в Кузбассе выросла на 15 процентов

В Кузбассе в 2022-м году средняя зарплата выросла на 15% Фото: Даниил ОПАРИН

По данным Кемеровостата, средняя зарплата в Кузбассе в 2022-м году выросла на 15%.

Если в сентябре текущего года она составляла 55 539 рублей, то в октябре - 56 141 рубль.

Самые высокие доходы у работников добывающей отрасли - 83 405 рублей, самые низкие - у работников на производстве текстильной продукции - 17 907 рублей.

В целом, Кузбасс занимает третье место по уровню средней заработной платы по Сибири: на втором месте Иркутская область - 64 025 рублей, на первом Красноярский край - 68 748 рублей.