В Кузбассе направлено более 70 миллионов рублей на поддержку хозяйств, использующих брошенные земли

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Аграрии Кузбасса получат более 70 миллионов рублей: им будет возмещено до 90% затрат при увеличении своих посевных площадей за счет неиспользуемых земель.

По инициативе губернатора Сергея Цивилева, в Кузбассе с 2018 года активно осваиваются брошенные земли: за три года было освоено 83 тысячи гектаров пашни. В прошлом году глава региона поставил задачу освоить еще 100 тысяч гектаров неиспользуемых площадей до 2024 года.

- Важно по максимуму использовать земли, пригодные для сельского хозяйства. Мы проводим комплексную работу по поддержке сельскохозяйственной отрасли, и она дает отличные результаты. Аграрии добились рекордного урожая зерна, собрав более 1,7 млн тонн, значительно повысили урожай картофеля и овощей, масличных культур. Благодаря наращиванию объемов производства, а также господдержке сельхозпредприятия могут вкладывать больше средств в модернизацию агропромышленного комплекса, улучшать условия труда на селе, повышая продовольственную обеспеченность Кузбасса, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

В текущем году аграриями Кузбасса в сельскохозяйственный оборот было введено 45,6 тысячи гектаров земли, выполнив таким образом установленный план.

Больше всего брошенных земель было освоено в Прокопьевском, Тисульском, Яйском, Промышленновском и Крапивинском округах.