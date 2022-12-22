В Кузбассе в следующем году отремонтируют 120 километров дорог

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в 2023-м году в Кузбассе планируется отремонтировать более 100 километров дорожного полотна, в том числе, 680 метров мостов и путепроводов.

На данные работы будет выделено 1,6 миллиарда рублей.

- Хорошие дороги во всех территориях Кузбасса - необходимое условие развития региона с протяженным автополотном. Наша главная цель - комфорт и безопасность жителей и гостей региона. Сформирован перечень мостов, путепроводов, дорог, которые мы планируем отремонтировать в следующем году, - отметил Сергей Цивилев.

По нацпроекту, в городах Кузбасса определены участки улиц, которые войдут в план модернизации: в Кемерове отремонтируют более 14 километров дорог на проспекте Ленинградском, улице Волгоградской и Камышинской. Также будут обновлены улицы С. Тюленина, У. Громовой, Патриотов и Ю. Двужильного. Будет построено 13,5 километров линий освещения на улице Терешковой от проспекта Химиков до улицы Тухачевского.

В Новокузнецке участки дорог для ремонтной кампании 2023-2024 годов выбирали по результатам состояния проезжей части, движения общественного транспорта и народного голосования: в список вошли улицы Красилова, Кузедеевская, Шоссейная, Литейная, Ушинского, Воробьева, 25 лет Октября, Кулакова, Новоселов, Шолохова, кольцевая развязка на Транспортной, проезд Кутузова.

В текущем году, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», специалисты привели в порядок более 200 километров дорог и девять километров тротуаров, 41 остановку общественного транспорта.