В МегаФоне назвали самые «качающие» территории Кузбасса

Больше всех в Кузбассе разговаривают по телефону абоненты из Итатского. Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По итогам уходящего года лидерами по количеству потребляемого трафика в Кузбассе стали жители поселка Спасск Таштагольского района. Об этом рассказали специалисты по big data МегаФона.

Ежемесячно на одного абонента в Спасске приходится 42,6 Гб мобильных данных — вес более пятнадцати фильмов в разрешении для смартфона. Эта цифра в 1,5 раза выше показателей по области (один житель Кузбасса «прокачивает» в среднем 24,4 Гб). В топ-5 по потребляемому трафику также вошли жители Киселевска и Крапивинского района (они поделили второе место с 21,2 Гб), Таштагола (21,1 Гб), Новокузнецка (20,2 Гб) и Белова (19,9 Гб).

По количеству телефонных звонков рейтинг возглавили сверхобщительные абоненты из Итатского – в месяц они разговаривают порядка 9 часов, в то время как по области этот показатель составляет примерно 7 часов. В «пятерку» лидеров также вошли жители Белогорска, Юрги, Тайги и Березовского.

- Для комфортного интернет-серфинга абонентов региона в 2022 году МегаФон активно модернизировал свою телеком-инфраструктуру. Мы построили новые базовые станции, запустили дополнительный 4G-слой и расширили покрытие сети по всей области, включая Кемерово и Новокузнецк. Стабильная мобильная связь особенно важна для малых населенных пунктов, где она зачастую является наиболее востребованным способом поддерживать общение с родными и близкими, использовать цифровые сервисы. Именно здесь, как показал анализ, живут самые активные кузбасские пользователи, – комментирует Александр Малов, директор МегаФона в Кемеровской области.

Партнерский материал.