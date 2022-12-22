Документооборот в Кузбасском Росреестре стал электронным на 98%

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По данным Управления Росреестра по Кемеровской области, почти 100% заявлений о постановке на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав поступают в электронном виде.

В рамках цифровой трансформации Росреестра, полный переход на электронный документооборот между органами власти и ведомством запланирован до 1 января 2015 года.

Общий показатель на текущий год - 80%, в Кузбассе он превысил 98%: 5 288 заявлений поступило в электронном виде.

- Переход на электронный документооборот укоряет процесс оформления недвижимости: электронные заявления обрабатываются в более короткие сроки. А кроме того, он существенно облегчает подачу документов через МФЦ для других заявителей. Поскольку представители органов власти теперь практически не обращаются в МФЦ, у их сотрудников стало больше времени для работы с населением и представителями профессиональных сообществ, - рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Кемеровской области - Кузбассу Юлия Исупова