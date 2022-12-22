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НовостиОбщество22 декабря 2022 9:15

Энергетики Кузбасса получили почетные награды на торжественном приеме к профессиональному празднику

Полина ГАНИЧКИНА
Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Торжественный прием в администрации правительства Кузбасса, приуроченный ко Дню энергетика, посетили лучшие работники и ветераны отрасли.

Поздравил кузбассовцев с профессиональным праздником и вручил награды заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов. Ведомственными и областными наградами отмечены более 50 сотрудников.

- Вся промышленность региона завязана на работе энергосистемы, особенно непрерывные производства, базовые отрасли - угольная и металлургическая. Как высоко урбанизированный регион, Кузбасс предъявляет большие требования к уровню бытового комфорта. В суровом и капризном сибирском климате, где зима по сути длится восемь месяцев, без энергетики это невозможно, - подчеркнул Андрей Панов.

Николай Соломатин удостоен почетного звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации»;

Татьяна Коробцова, Дмитрий Дегтерев и Александр Максимов удостоены благодарностью Минэнерго России;

Владимир Подлегаев удостоен почетной грамотой Минэнерго России;

Дмитрий Голофаст удостоен золотым нагрудным знаком «Кузбасс».