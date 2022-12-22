С кузбасских дорог и дворовых территорий вывезено более 340 тысяч кубометров снега

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

По информации Центра оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, за последние сутки было вывезено 24 тысячи кубометров снега.

С начала снегоуборочного сезона в Кемеровской области задействовано 1459 единиц спецтехники. Помимо этого, в случае экстренных ситуаций, коммунальные службы смогут использовать еще 243 машины от сторонних предприятий.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в осенне-зимний период, необходимо более 200 тысяч тонн противогололедных материалов, 22 675 тонн соли, 121 402 тонны песка, 57 469 тонн отсева. Укомплектован штат сотрудников: 1691 водитель-механизатор и более 1500 дорожных рабочих.

Напоминаем, что вопросы уборки дорог жители Кузбасса могут обращаться в единую диспетчерскую службу своего города, по расчистке снега на междугородних трассах необходимо обращаться в Дирекцию автомобильных дорог по телефону 8-3842-36-81-83. По вопросам уборки дворов можно обратиться в свою управляющую компанию.