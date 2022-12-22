Накануне Нового года все верят в чудеса: для детей мобилизованных кузбассовцев организованы предновогодние представления

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, для детей мобилизованных кузбассовцев пройдут предновогодние представления.

22 декабря дети из разных уголков области посетили ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Шоу-сказка имеет традиционный сюжет и современное воплощение: 3D-эффекты, масштабные видеоинсталляции, декорации и световое оформление, захватывающие трюки. Проходило представление в Ледовом дворце «Кузбасс», дети посетили его совершенно бесплатно, в качестве подарка от региона.

- Накануне Нового года и взрослые, и дети верят в чудеса. Сегодня вы увидите добрую сказку, которой иногда так не хватает всем нам. Пусть она станет одним из самых ярких событий этого года и создаст вам отличное настроение на следующий 2023 год, который объявлен у нас в Кузбассе Годом детей, - сказал Сергей Цивилев.

Также специальное представление организовано для семей военнослужащих, отправившихся в зону СВО, и проходящих лечение в Кемерове: в Кемеровском цирке благотворительное мероприятие «Тайна пяти континентов» посетят почти 1500 человек из Топкинского, Березовского, Юргинского, Яйского, Полысаевского, Кемеровского округов.