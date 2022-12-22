В 2023 году в Кемерове капитально отремонтируют два моста

Кузбасский мост уже давно требует капитального ремонта. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Глава города Кемерово Дмитрий Анисимов сообщил, что в планах администрации на 2023 год — капитальный ремонт еще двух мостов – Университетского и Кузбасского, и, в зависимости от финансов, текущие ремонты еще трех-четырех.

- Мы пока еще не знаем как будем ремонтировать Университетский мост – по полосам или потребуется его полное закрытие, но даже если закроем, то работы будут завершены гораздо быстрее, чем на Красноармейском мосту, так как у нас уже есть опыт аналогичных работ, сказал градоначальник, отметив, что для капитального ремонта Кузбасского моста (на улице Терешковой) движение перекрываться не будет.

Также Дмитрий Анисимов поделился, что в планах на ближайшие пять лет - ремонт всех 13 городских мостов.