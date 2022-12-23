В Кузбассе заселен 23-й за год социальный дом

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Накануне Нового года, 55 кузбасских семей получили жилье в новой пятиэтажке, построенной по нацпроекту «Жилье и городская среда».

41 квартира в новом доме предназначена для семей переселенцев из аварийного жилья, 12 - для детей-сирот, две - молодым семьям.

Это 23-й дом, построенный по программам предоставления социального жилья. Всего за текущий год в Кузбассе было построено 60 многоквартирных домов.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул, что обеспечение новыми комфортными домами детей-сирот и владельцев ветхого жилья является приоритетом для властей области.

Также глава региона подчеркнул, что и в следующем году темпы обеспечения жильем снижены не будут.

Свою первую квартиру в новом доме получили 24-летний сирота Александр Кузнецов с женой Альмирой. Молодой человек назвал это событие новогодним чудом, выразил восхищение новым домом и районом.

Всего к началу 2026 года в новом микрорайоне по улице Фестивальная города Юрга будет возведено и заселено девять многоквартирных домов.