В Кузбассе ускорилось переселение из жилья на подработанных территориях

Фото: телеграм-канал Андрея Панова.

В уходящем году смогли улучшить свои жилищные условия 919 семей из Анжеро-Судженска, Белова, Киселевска, Осинников и Прокопьевска.

Переселение жителей из ветхого жилья, расположенного на подработанных закрытыми угольными предприятиями территориях ведется за счет средств федерального бюджета. Как уточнил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, в 2022 году на эти цели было направлено 3 миллиарда 284 миллиона рублей. А в наступающем году на переселение с подработанных территорий предусмотрено 3 миллиарда 352 миллиона рублей.

Напомним, что качественный прорыв в данном направлении в регионе произошел после того, как в августе 2018 года на совещании, посвященном развитию ТЭК в Кемерове, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обозначил проблему перед президентом страны. Тогда в год переселяли чуть больше трех десятков семей. Например, в Прокопьевске в том же 2018 году новоселье справили 36.

Владимир Путин распорядился завершить переселение с подработки до 2025 года. В результате Кузбасс стал получать в три раза больше федеральных средств, и темпы улучшения жилищных условий также увеличились в несколько раз.