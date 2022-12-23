Кузбасскую чиновницу обвиняют в незаконном распоряжении имуществом

Архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемеровской области 61-летней женщине, и. о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Киселевского городского округа, было предъявлено обвинение по части 1 статьи 169 УК РФ в незаконном вмешательстве в деятельность юридического лица с использованием своего служебного положения.

По итогам проверки прокураторы было выяснено, что летом текущего года чиновница издала распоряжение, в ходе которого сторонняя организация получила доступ на территорию водоснабжающего предприятия и начала осуществлять работу по обеспечению горожан водой.

На данный момент, дело передано в суд.