Туристы в Шерегеше попали под снежную лавину

Архив «КП»
Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО
В социальных сетях появилось видео, где два туриста-лыжника попадают под сход снежной массы на кузбасском курорте Шерегеш.
В видеоролике, выложенном туристами, видно, что это случилось на «дикой трассе», когда лыжники спускались с горы среди деревьев. Увидев, что сверху спускается большое количество снежной массы, герои видео попытались обезопасить себя, но избежать столкновения с лавиной не удалось: одного из туристов полностью накрыло снегом. Спасать его пришлось товарищу.
По данным очевидцев, пострадавших нет.