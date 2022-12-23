Туристы в Шерегеше попали под снежную лавину

Архив «КП» Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В социальных сетях появилось видео, где два туриста-лыжника попадают под сход снежной массы на кузбасском курорте Шерегеш.

В видеоролике, выложенном туристами, видно, что это случилось на «дикой трассе», когда лыжники спускались с горы среди деревьев. Увидев, что сверху спускается большое количество снежной массы, герои видео попытались обезопасить себя, но избежать столкновения с лавиной не удалось: одного из туристов полностью накрыло снегом. Спасать его пришлось товарищу.

По данным очевидцев, пострадавших нет.