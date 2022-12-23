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НовостиОбщество23 декабря 2022 5:44

Туристы в Шерегеше попали под снежную лавину

Полина ГАНИЧКИНА
Архив «КП»

Архив «КП»

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В социальных сетях появилось видео, где два туриста-лыжника попадают под сход снежной массы на кузбасском курорте Шерегеш.

В видеоролике, выложенном туристами, видно, что это случилось на «дикой трассе», когда лыжники спускались с горы среди деревьев. Увидев, что сверху спускается большое количество снежной массы, герои видео попытались обезопасить себя, но избежать столкновения с лавиной не удалось: одного из туристов полностью накрыло снегом. Спасать его пришлось товарищу.

По данным очевидцев, пострадавших нет.