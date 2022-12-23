Мэр Кемерова рассказал, что в городе появится автомобильный тоннель под ж/д переездом

Архив «КП» Фото: Виталий КАРНАУХ

На отчетном выступлении по итогам 2022-го года, глава Кемерова Дмитрий Анисимов заявил, что в следующем году начнется проектирование подземного тоннеля под железнодорожными путями в поселке Пионер.

Таким образом планируется решить проблему с пробками на въезде и выезде в город со стороны Новосибирска из-за закрытого ж/д переезда.

Дмитрий Анисимов подчеркнул, что такое решение выгодно всем: железнодорожники и автомобилисты не будут подстраиваться друг под друга, обеспечив свободный проезд и тем, и другим.

Стоимость создания тоннеля не определена: сначала нужно завершить проектирование, потом пройти экспертизу, и только потом искать финансирование проекта. Тем не менее, глава города отметил, что шансы на успех велики.