Кемеровостат рассказал сколько сладостей съедают кузбассовцы за год

Сельские жители предпочитают хлебобулочным изделиям шоколад и конфеты. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Кемеровостат опубликовал статистику о том, сколько разных сладостей и хлебобулочных изделий в среднем съедают жители Кузбасса за год.

Так, в прошлом году каждый кузбассовец съел 14,2 кг мучных кондитерских изделий, 5,2 кг шоколада и конфет. При этом, если сравнивать с 2020 годом, количество съеденных булочек стало меньше - на три килограмма, в то время как конфет и шоколад стали есть больше - на 400 г.

Также отмечается, что жители города потребляют за год больше разных булочек, чем сельские жители. В свою очередь, сельские жители едят больше конфет и шоколада.

Кемеровостат упомянул и о том, сколько кузбассовцы едят меда: его оказалось всего 800 г в год. К слову, в этом году в конкурсе «Лучший мед России - 2022» победил именно кузбасский разнотравный мед.