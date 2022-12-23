В этом году «Дед Мороз позвонит»! Как заказать бесплатное поздравление для родных и близких

Фото: Goodline.

В этом году жителей Кузбасса традиционно поздравят главные герои самого долгожданного зимнего праздника - Дедушка Мороз и Снегурочка. Заказать бесплатный звонок с поздравлением может любой житель региона.

Акция от компании Goodline «Дед Мороз позвонит» проводится в Кузбассе более 10 лет подряд. За этот период неравнодушные сотрудники кузбасского провайдера дозвонились более чем до 40 тысяч жителей региона и поздравили их с наступающим от лица Деда Мороза и его внучки. К доброй инициативе Goodline снова присоединились волонтеры.

Дед Мороз поздравит каждого

Организаторы приготовили интересные поздравления для взрослых и подростков, которые разрабатывались совместно с представителями этих возрастных категорий. С молодежью Дедушка и Снегурочка поговорят на популярном слэнговом языке, людей постарше поздравят с окончанием этого непростого года, а деток похвалят за хорошее поведение. На сайте можно прослушать примеры звонков.

Заказать звонок можно на удобные даты и время, а если поздравить хочется прямо сейчас, то есть опция бронирования на ближайшие 20 минут.

Фото: Goodline.

В этом году Goodline приготовил особенное поздравление для самых маленьких - видео с Дедушкой Морозом, чтобы малыши могли не только послушать доброго волшебника, но и увидеть его.

Ограничений на количество заявок нет, акция доступна абсолютно любому желающему.

- Мы всегда стараемся сделать больше, чем от нас ждут как от провайдера. Наша бесплатная акция «Дед Мороз позвонит» - это способ сделать счастливее тех, кто нас окружает. Мы рады дарить новогоднее волшебство и получать самую лучшую благодарность в ответ - восторг и искреннюю радость, - добавила Татьяна Маргарян, заместитель директора по маркетингу Goodline.

Акция продлится до 31 декабря 2022 года. Заказать звонок близким: dedmoroz.goodline.info/?utm_source=kp.kuz.