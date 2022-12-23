На кемеровчанку завели уголовное дело за поддельную медкнижку

Женщина работала в магазине, имея заболевание, при котором она не имеет на это право Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам проверки, проведенной прокуратурой Заводского района города Кемерово, в одном из супермаркетов был обнаружен факт нарушения закона.

В медицинской книжке одной из сотрудниц предприятия имелся допуск к работе, однако было выяснено, что медосмотр она не проходила и имела заболевание, запрещающее работать в данном месте.

В результате проверки органами внутренних дел, на женщину заведено уголовное дело части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права).