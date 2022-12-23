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НовостиОбщество23 декабря 2022 8:44

Жительница Кузбасса пожаловалась на закрытие единственного роддома

Полина ГАНИЧКИНА
Роженицы Таштагола вынуждены ездить в Новокузнецк

Роженицы Таштагола вынуждены ездить в Новокузнецк

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жительница Таштагола в соцсетях выразила недовольство тем, что единственный в населенном пункте роддом закрывают, в связи с чем роженицы вынуждены ехать к специалистам в ближайший крупный город - Новокузнецк.

В Таштаголе подтвердили приостановление работы роддома в связи с увольнением единственного неонатолога и обещают возобновить работу роддома, как только на работу устроится новый специалист.

Отметим, что женская консультация и отделение гинекологии в Таштагольской больнице продолжают работу, но на роды женщины пока вынуждены ездить в Новокузнецк.