В Кемерове началась реализация программы по улучшению экологии

Для решения вопроса об улучшении экологии разработана комплексная стратегия Фото: Иван МАКЕЕВ

На отчетном выступлении по итогам 2022-го года, мэр Кемерова Дмитрий Анисимов заявил о том, что для решения вопроса об улучшении экологии разработана комплексная стратегия, которая уже начала реализовываться.

Согласно плану, в следующем году завершится рекультивация мусорных полигонов в Кировском и Заводском районах, до 2027 года построится 10 очистных сооружений. По разработанной совместно с предприятиями города программе, должны сократиться выбросы вредных веществ в атмосферу и воду.

Кроме того, в Кемерове в текущем году высадили более 16000 деревьев, и каждый год планируется выращивать по 20000 деревьев.