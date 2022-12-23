Сотня кузбасских семей сегодня получила новые квартиры

Фото: архив "КП".

Губернатор Кузбасса в своем телеграм-канале сообщил о новоселье 100 семей.

Новые квартиры сегодня получили жители поселка Чистогорский Новокузнецкого МО и пгт Крапивинский - 67 и 33 соответственно. В основном новоселы – дети-сироты, те, кого пересилили из аварийного жилья, а также многодетные семьи.

Отмечается, что в квартирах сделан ремонт, есть пластиковые окна, металлические входные двери, сантехника, счетчики воды и электроэнергии, пожарная сигнализация. Рядом - парковка, магазины, школа и детский садик.

Напомним, что накануне в новую пятиэтажку заселились 55 семей. Также в Кузбассе ускорилось переселение из жилья на подработанных территориях.