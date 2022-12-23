В новом году изменится размер госпошлины для автовладельцев

Фото: архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ

В новом, 2023 году, с 1 января вступает в силу новый Федеральный закон об изменении госпошлины для автовладельцев. Об этом сообщает администрация города Кемерово.

Новый закон вносит изменение в статью 333.33 части второй Налогового кодекса РФ, где прописано о необходимости уплаты госпошлины за юридически значимые действия в связи с предоставлением органами внутренних дел государственных услуг.

Так, размер госпошлины за перевозку опасных грузов теперь будет составлять полторы тысячи рублей, а за продление ранее полученного свидетельства - тысячу рублей.

Получить или продлить свидетельство можно в ГИБДД по адресу: ул. Баумана, д. 14, бокс № 8 - или по реквизитам, указанным на сайте администрации Кемерова.