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НовостиОбщество23 декабря 2022 10:30

В новом году изменится размер госпошлины для автовладельцев

Анастасия СЕМЫКИНА
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Иван МАКЕЕВ

В новом, 2023 году, с 1 января вступает в силу новый Федеральный закон об изменении госпошлины для автовладельцев. Об этом сообщает администрация города Кемерово.

Новый закон вносит изменение в статью 333.33 части второй Налогового кодекса РФ, где прописано о необходимости уплаты госпошлины за юридически значимые действия в связи с предоставлением органами внутренних дел государственных услуг.

Так, размер госпошлины за перевозку опасных грузов теперь будет составлять полторы тысячи рублей, а за продление ранее полученного свидетельства - тысячу рублей.

Получить или продлить свидетельство можно в ГИБДД по адресу: ул. Баумана, д. 14, бокс № 8 - или по реквизитам, указанным на сайте администрации Кемерова.