В Кемерове открыли новый снежный городок

Фото: администрация города Кемерово.

Администрация Кемерова сообщает об открытии нового снежного городка.

Сегодня, 23 декабря, в Кировском районе Кемерова открылся снежный городок. Находится он на улице Ушакова, 2. Это второй такой городок в Кировском районе - первый расположен на улице Халтурина.

В честь открытия прошла праздничная программа, подготовленная работниками ДК им. 50-летия Октября. И взрослые, и дети могли поучаствовать в конкурсах, размяться во время подвижных игр и согреться на холоде горячим чаем с угощениями.

Конечно, снежный городок не обошелся без елки. Ее высота - 12 метров. Рядом - горка с подсветкой и ледяные фигуры. Тут же можно поиграть в хоккей на залитом катке или же просто покататься на коньках.