Популярная кузбасская минералка возвращается с новым вкусом

Фото: телеграм-канал Андрея ПАНОВА

Заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов рассказал о перспективах производства «Терсинки».

Напомним, что новый собственник на право пользования недрами на Терсинском месторождении минеральных вод в Новокузнецком районе выиграл аукцион в мае прошлого года за 900,9 тысячи рублей при стартовой цене 693 тысячи рублей. Он получил право разведки и добычи подземных минеральных вод сроком на 25 лет.

Заместитель губернатора Кузбасса побывал в цеху и на самом месторождении. В своем телеграм-канале он уточнил, что оборудование для розлива воды установлено, сейчас завершаются монтажные и пуско-наладочные работы, начался набор персонала.

Промышленный способ добычи минералки изменится: с метода «газлифта», как было ранее, перейдут на электронасос, что позволит избежать потери полезных свойств воды, которые, как отметил Андрей Панов, доходили до восьмидесяти процентов.

К слову, еще не дожидаясь официального начала работ, кузбассовцы и сейчас приезжают на месторождение, чтобы набрать воду.

Также замгубернатора сообщил, что получено разрешение на добычу воды со второй скважины, вода в которой оказалась лучшего качества:

- Она такая же полезная, как привычная «Терсинка», но без характерного металлического привкуса, - рассказал Андрей Панов.

До конца нынешнего года производитель минералки планирует разлить первые партии и в январе отправить их в торговые сети Новокузнецка, а в перспективе - всего Кузбасса и за его пределы.