Коронавирус в Кузбассе: плюс 51

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянию на утро, 24 декабря, всего в Кузбассе выявлено 212704 случая заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 51 выявленного заболевшего. Это на один случай больше, чем день назад.

Об этом сообщает региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Выздоровел за последние сутки 91 человек, а всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справились 209274 пациента.

Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжают получать 590 жителей региона.