Житель Кузбасса согласился «спасти кредит» и потерял деньги

Весь процесс «спасения денег» проходил по телефону. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мужчине, проживающему в Междуреченске, позвонил незнакомец, представившийся работником портала госуслуг и заявивший, что аккаунт собеседника взломали мошенники, для выявления которых создан специальный отдел из числа работников банка и полицейских. Не успел междуреченец переварить эту информацию, как ему поступил новый звонок - якобы от сотрудника правоохранительных органов. Тот сообщил, что через взломанный «личный кабинет» гражданина аферисты пытаются оформить на его имя крупный кредит и похитить деньги. И «переключил» потерпевшего на «специалистку банка». Вместо того, чтобы мразу прекратить разговор и обратиться в полицию или в отделение финансового учреждения, где хранились его деньги, мужчина продолжил общение с «банкиршей».

Та, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, для убедительности отправила клиенту фотографию своего удостоверения, потребовала оставаться на связи и выполнить все ее инструкции, чтобы аннулировать кредит, что горожанин и сделал. И только после этого он обратился в банк, где узнал, что лишился 600 тысяч рублей.

По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело. Согласно ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по ней можно получить до шести лет лишения свободы.