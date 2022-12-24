Пожар в частном приюте унес жизни 22 человек. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В Новокузнецке начата тотальная проверка частных пансионатов, сообщил глава города Сергей Кузнецов после экстренного заседания комиссии по ЧС. Поводом для этих мероприятий стал пожар в кемеровском доме для престарелых, где в ночь на субботу погибли, по последним данным, двадцать два постояльца.

Проверке подвергнуты четыре частных учреждения, находящихся на территории южной столицы Кузбасса.

Также Сергей Кузнецов поручил провести проверку банных комплексов, турбаз и хостелов на предмет пожарной безопасности. А главы районов вместе с сотрудниками социальных служб, МБУ «Защита территорий» проведут в кратчайшие дни рейды по домам частного сектора.

Кроме того, в Новокузнецке будет усилен контроль как за пожарной, так и в целом за безопасностью учреждений с круглосуточным пребыванием детей, а также объектов социальной сферы: школ, детских садов, учреждений культуры.