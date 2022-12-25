Коронавирус в Кузбассе на 25 декабря 2022 года: плюс 49 больных

Всего в Кузбассе выявлено 212753 случая заболевания коронавирусом.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
По состоянию на утро, 25 декабря, всего в Кузбассе выявлено 212753 случая заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 49 выявленных заболевших. Это на два случая меньше, чем день назад.
Об этом сообщает региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.
Выздоровели за последние сутки сразу 100 человек, а всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справились 209374 пациента.
Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжают получать 537 жителей региона.