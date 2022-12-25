Католики Кузбасса отмечают Рождество.

25 декабря Исповедующие католичество жители Кузбасса отмечают Рождество Христово. В католических приходах проходят праздничные рождественские службы.

К слову, католики на территории Кузбасса живут уже 300 лет., и значительно их число выросло в годы сталинских репрессий. На сегодняшний день только в областном центре насчитывается несколько тысяч католиков, а всего католическая церковь, по данным регионального министерства культуры и национальной политики, имеет в Кузбассе десять местных религиозных организаций (приходов), в числе которых восемь относятся к Римско-католической церкви и два прихода – к Греко-католической церкви.