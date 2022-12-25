В Кузбассе определены муниципалитеты-эколидеры

Мероприятия Дней защиты от экологической опасности 2022 года привлекли более 1 миллиона жителей нашей области. Фото: Shutterstock

Подведены итоги самой масштабной и массовой природоохранной акции - «Дни защиты от экологической опасности»

Она объединяет людей разных возрастов, социального статуса и сферы занятости. В Кузбассе акция проходит с 1994 года. В нынешнем году - уже в двадцать девятый раз под общим девизом «Зеленый КуZбасс - сильная Россия!».

Мероприятия Дней защиты 2022 года привлекли более 1 миллиона жителей нашей области. В рамках акции состоялось порядка 25 тысяч разнообразных мероприятий практического и теоретического характера - «зеленые» субботники, трудовые десанты на берегах водных объектов, экологические лектории, конкурсы, фестивали, конференции и флэш-мобы.

В рядах защитников природы были дети дошкольного возраста, школьники, студенты, сотрудники организаций, предприятий разных форм собственности, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, ветераны, активисты- общественники.

По традиции в рамках Дней защиты были определены муниципалитеты-эколидеры.

Новокузнецк уже несколько лет активно проводит природоохранные мероприятия в рамках федерального проекта «Чистый воздух», добиваясь снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Город регулярно является участником мероприятий всероссийского и областного масштаба. Так, в этом году жители южной столицы Кузбасса отличились во всероссийской акции «Выбираю Чистый воздух» - они отказались от использования личного автотранспорта в пользу экологичных способов передвижения, и в итоге вошли в призовую тройку победителей.

За свою активность Новокузнецк в этом году удостоен в областном конкурсе почетного звания «ЭкоЛидер» среди городов Кузбасса.

В номинации «Муниципальный округ» впервые победил Беловский муниципальный округ. Благодаря тесному взаимодействию органов власти и населения там была проведена большая работа по охране окружающей среды родного края под девизом «Чистая природа – здоровая планета».