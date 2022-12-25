Жительницу Кузбасса привлекли к ответственности за продажу пива подростку

Продавец на глазок определила возраст покупателя и ошиблась. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новокузнецке продавщица магазина по продаже разливных напитков не стала проверять возраст покупателя и теперь пойдет под суд.

Ситуация случилась в торговой точке, расположенной на проспекте Авиаторов. Один из находившихся здесь мужчин обратил внимание на то, что молодому парню удалось без проблем купить бутылку пива. Он тут же сообщил об этом факте в отдел полиции «Новоильинский». Стражи порядка отреагировали быстро - во всяком случае, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, когда полицейские прибыли в торговую точку, они там застали и заявителя, и покупателя. При проверке выяснилось, что молодой человек действительно еще несовершеннолетний. А продавщица заявила, будто неправильно визуально оценила возраст подростка.

Теперь нарушительнице торговых правил грозит административный штраф до 50 тысяч рублей по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции». Материалы, собранные полицейскими, направлены на рассмотрение в мировой суд.