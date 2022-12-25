В Кузбассе в понедельник потеплеет до нуля градусов

На улице потеплеет до нуля градусов. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра сообщили о небольшом потеплении в понедельник, 26 декабря.

Так, в первый день недели по области ожидается ночью -5… -10. Ветер будет юго-западный 4-10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Днем же температура будет варьироваться от 0 до 6 градусов мороза. При этом ожидаются осадки в виде снега, а из-за ветра возможны метели и снежные заносы.

Во вторник, 27 декабря, ночью похолодает до -12 градусов, но ветер стихнет до 3-8 метров в секунду. Днем выглянет солнышко, но на термометрах температура будет от 11 до 15 градусов ниже нуля.

Такая погода будет держаться до среды, а с четверга синоптики обещают похолодание до -20 градусов.