Избитый житель Кузбасса отсудил 250 тысяч рублей компенсации морального вреда

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Житель Прокопьевска отсудил 250 тысяч рублей компенсации морального вреда со знакомого, который набросился на него с кулаками. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Мужчину избил приятель из личной неприязни. После произошедшего пострадавшему пришлось долго лежать в больнице. Прокопчанин обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда со знакомого, его требования были удовлетворены.

Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на средства должника, находящиеся в банке, на его заработную плату, а также запретили регистрационные действия в отношении транспортных средств и ограничили мужчине выезд за границу. Кроме того, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 17 тысяч рублей. Только после этого мужчина выплатил компенсацию морального вреда.