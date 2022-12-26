В Кузбассе пройдет прослушивание в Московскую театральную школу Олега Табакова

Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе пройдет набор молодежи для обучения в Московской театральной школе Олега Табакова на 2023-2024 учебный год. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Отборочные прослушивания состоятся в Кемерове с 27 по 29 января. На них приглашаются выпускники 9-10 классов и студенты первого курса колледжей.

Помимо Кемерова прослушивания пройдут в Екатеринбурге, Туле, Хабаровске, Красноярске, Краснодаре и Москве.

- Мы продолжаем традицию, заложенную нашим основателем, Олегом Павловичем Табаковым, и раз в два года выезжаем в регионы России на поиски будущих студентов, — сообщил художественный руководитель Театра и Школы Табакова Владимир Машков.

Школьников, отобранных в регионах, пригласят в Москву для участия в финальном конкурсе. По его результатам 24 абитуриента станут студентами Школы Табакова.

Для участия необходимо подать онлайн-заявку на сайте. Дополнительную информацию по приемной кампании можно узнать по телефону 8 (495) 625-52-74 или на странице «ВКонтакте».