В Кемерове суд изберет меру пресечения организатору сгоревшего приюта, в котором погибли 22 человека

Трагедия произошла ночью 24 декабря в Заводском районе Фото: Екатерина САРДАКОВА

Сегодня, 26 декабря, в Кемерове суд изберет меру пресечения 31-летнему пастору, обвиняемому по делу о массовой гибели людей при пожаре в социальном приюте.

Как сообщили в Центральном районном суде, к ним поступил материал по ходатайству следователя СУ СК РФ по Кемеровской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Андрею Смирнову. Напомним, что мужчина, организовавший дом милосердия, обвиняется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст.238 УК РФ).

Судебное заседание состоится в 11:00