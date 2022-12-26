Коронавирус в Кузбассе: плюс 46 больных

Фото: архив "КП"
Фото: Иван МАКЕЕВ
Второй день в регионе отмечается уменьшение числа заболевших.
По состоянию на утро, 26 декабря, всего в Кузбассе выявлено 212799 случаев заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 46 выявленных зараженных. Это на три случая меньше, чем день назад.
Об этом сообщает региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.
Выписано за последние сутки 66 человек, а всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справились 209440 пациентов.
Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжают получать 516 жителей региона.