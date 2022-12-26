С улиц Кемерова за выходные вывезли около 32 тысяч кубометров снега

Фото: администрация г. Кемерово

В связи со снегопадами дорожные и коммунальные службы Кемерова продолжают работать в усиленном режиме. В течение выходных с улиц города было вывезено около 32 тысяч кубометров снега, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сегодня ночью на очистке магистралей было задействовано более ста единиц снегоуборочной техники, а в дневную смену заступили 133 машины. Кроме того, к уборке снега привлечены 204 дорожных рабочих и 1403 дворника. Они приводят в порядок пешеходные зоны и дворы.

Жители могут обращаться по вопросам содержания улично-дорожной сети в МБУ «Кемеровские автодороги» - 67-00-00, а по вопросам уборки дворовых территорий - в МБУ «Жилкомцентр» - 31-23-32.