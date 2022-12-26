Как развивается агротех: РСХБ запустили проект АгроБит

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Россельхозбанк запустил аналитический проект АгроБит на платформе RSHB DIGITAL.

Проект направлен на популяризацию и объяснение того, как работает и развивается агротехнологическая отрасль в России. Информация представлена в простой форме, с помощью не только текста, но и инфографики. Используемые данные взяты из платформ экосистемы Свое и проекта АгроИнвест Клуб и других проектов банка.

Темы в АгроБит обширны: карта агротехнических стартапов, популярные категорий продовольственных товаров, актуальные направления IT-стажировок и гендерное соотношение учредителей агротех-стартапов.

- Мы хотим поделиться возможностью использовать цифровую экосистему и с другими, чтобы у тех, кто уже давно занимается агробизнесом или только планирует свое развитие в этой отрасли, были средства улучшить свою стратегию ведения бизнеса, - говорит директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Ознакомиться с АгроБит можно на платформе RSHB DIGITAL. Также планируется создать сервис для проведения аналитических исследований с участием пользователей и обновление данных в режиме реального времени.

Партнерский материал.

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