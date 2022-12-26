Кузбасские синоптики рассказали, какой будет погода в последнюю неделю года

Фото: архив "КП" Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

На этой неделе жителей Кузбасса ждет относительно теплая зимняя погода. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Во вторник, 27 декабря, ночью по области ночные температуры составят -8 … -13 градусов, местами похолодает до -18, днем -7 … -12. Будет дуть юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Ночью ожидается небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков, местами гололедица.

В среду, 28 декабря, ночью похолодает до -13 … -18 градусов, местами до -23, днем будет -6… -11. Ветер по-прежнему будет юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Ночью без осадков, днем по северу возможен небольшой снег.

В четверг, 29 декабря, ночные температуры составят -16 … -21, местами -27, дневные -13 … -18, местами -6 … -11. Ветер сменит направление на северо-западное, его порывы будут достигать. Ночью прогнозируется снег, днем будет преимущественно без осадков, лишь возможен небольшой снег по югу.