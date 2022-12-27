Поезд «Шерегеш-экспресс» будет работать ежедневно в новогодние праздники

Фото: архив "КП" Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В новогодние праздники туристический поезд «Шерегеш-экспресс» будет курсировать в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Поезд сообщением Новокузнецк – Чугунаш будет ходить в период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года ежедневно. Это связано с тем, что в праздничные дни традиционно возрастает спрос на поездки на горнолыжный курорт.

Состав отправляется со станции Новокузнецк в 7:03, прибывает на станцию Чугунаш в 9:56. Далее пассажиры пересаживаются в автобусы, которые доставляют туристов к горе Зеленая и в поселок Шерегеш. В обратный поезд отправляется со станции Чугунаш в 18:03, прибытие на станцию Новокузнецк - в 21:00. К поезду отдыхающих также доставляют автобусы.