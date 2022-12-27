В Кемерове назначен первый заместитель главы города

В Кемерове первым заместителем главы города назначен Василий Мельник. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: администрация г. Кемерово

До этого Василий Мельник возглавлял управление архитектуры и градостроительства администрации Кемерова.

Василий Мельник окончил Томский государственный архитектурно-строительный университет. Также прошел профессиональную переподготовку по программе MPA «Обучение команд, управляющих проектами развития городов» в Московской школе управления «Сколково». С 2007 года работал в сфере архитектурного планирования и землеустройства в Кемеровском муниципальном районе и Кемерове. Василий Мельник женат, воспитывает троих детей.