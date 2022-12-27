Пригород Кемерова затопило из-за коммунальной аварии

Фото: СКЭК

Сегодня ночью затопило поселок Металлплощадка, расположенный рядом с Кемерово. В соцсетях распространится видео, на котором видно, как огромное количество воды разливается по дорогам и дворам.

По словам очевидцев, затопило и соседний поселок – Суховский. Местные жители публикуют кадры, где видно, как потоки воды топят машины, припаркованные на дороге.

Фото: кадр с видео

В СКЭК рассказали, что учечка произошла сразу после полуночи на участке водовода диаметром 1200 мм в районе дома № 6 по проспекту Овощеводов. Коммунальщики отключили поврежденный участок водовод. Сейчас дорожные и аварийные службы убирают воду и прочищают дороги и дворы.

Сообщается, что у всех жителей есть вода.

- Приносим жителям извинения за доставленные неудобства и просим учитывать эти обстоятельства при выборе маршрута движения, - написали в СКЭК.