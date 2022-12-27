Власти Кузбасса сообщили, что цены на билеты по «Пушкинской карте» не поднимутся

Фото: пресс-служба АПК

В праздничные выходные цены на билеты по «Пушкинской карте» не поднимутся. Об этом сообщили в администрации правительства Кузбасса.

В последние дни декабря и на январских каникулах кузбассовцы смогут посетить десятки мероприятий. В регионе пройдут гастроли ведущих театров и концертных площадок страны. Также разнообразный репертуар предлагают местные учреждения культуры.

- Мы приняли важное решение — не поднимать цены на билеты по «Пушкинской карте». Это сделано для того, чтобы студенты и школьники смогли разнообразить культурный досуг, — сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, что «Пушкинская карта» дает молодым людям от 14 до 22 лет возможность бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. В Кузбассе карту оформили 177 472 человека — 71% от общего количества молодежи данного возраста.