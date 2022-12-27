Сотрудники ГИБДД проведут в Кемерове профилактическое мероприятие «Каникулы»

В Кемерове в преддверии зимних школьных каникул стартовала профилактическая акция «Каникулы», цель которой напомнить детям и взрослым о важности соблюдения Правил дорожного движения.

Акция будет проходить с 26 декабря по 10 января. В этот период запланирован целый комплекс мероприятий для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В частности, сотрудники Госавтоинспекции организуют беседы и лекции в образовательных учреждениях, а также проведут мероприятия с водителями.

В кемеровской Госавтоинспекции призвали горожан самим регулярно проводить беседы с детьми по правилам безопасного перехода через проезжую часть, а также обезопасит их, прикрепив на одежду световозвращающие элементы. Кроме того, детям необходимо объяснить, что кататься с горки, на лыжах и на коньках можно только в специально предназначенных для этого местах.

- Водителям особенно хочется напомнить, что дети – самые спонтанные участники дорожного движения, поэтому при проезде пешеходных переходов, дворовых территорий и вблизи образовательных организаций не забывайте заблаговременно снижать скорость, - сказал заместитель начальника ОГИБДД Кемерова Сергей Белов.