В Кемерове суд увеличил штраф бывшему совладельцу ТЦ «Зимняя вишня»

Фото: архив "КП" Фото: Анастасия СЕМЫКИНА

Кемеровский областной суд увеличил штраф совладельцу ТЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому до 70 млн рублей. Заседание состоялось сегодня, 27 декабря.

Как сообщает ТАСС, Вишневскому было назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки, которая была передана им экс-главе Госстройнадзора. В остальной части приговор был оставлен без изменений.

Напомним, что в начале октября Центральный районный суд Кемерова приговорил Вишневского к 8 годам лишения свободы и штрафу в 21 млн рублей. Изначально гособвинение запрашивало 10 лет лишения свободы и 490 млн рублей штрафа. Прокуратура потребовала ужесточить приговор.